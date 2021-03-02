Пермяк использовал коляску с ребенком для кражи куртки
В Перми полицейские устанавливают личность неизвестного мужчины, подозреваемого в совершении кражи. Преступление произошло на территории магазина спортивных товаров, расположенного в торговом центре на улице Куйбышева.
Неизвестный зашел в помещение торговой точки с детскими санками-коляской бирюзового цвета. Воспользовавшись моментом, он похитил мужскую куртку черного цвета, уложил ее в сумку коляски и ушел в неизвестном направлении."Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что изначально похищенную вещь мужчина спрятал под другой серой курткой и таким образом зашел в примерочную. Именно там он спрятал "интересующую" его вещь в коляску, а серую куртку вынес обратно продавцу-консультанту. Ущерб, причиненный магазину, составил более 3 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
На вид мужчине 30-35 лет, был одет в куртку черного цвета, на голове - серая шапка. На чехле санок-коляски имеется изображение мордочки медведя белого цвета.
Всем, кто владеет какой-либо информацией о подозреваемом, просят откликнуться по телефонам: 218-88-36, 89127889871. Анонимность гарантируется.
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