Управляющие компании наказаны штрафами за неубранные контейнерные площадки
В Перми регулярно проходят рейды по контролю качества содержания контейнерных площадок. Во всех районах города специалисты фиксируют нарушения и составляют протоколы на нерадивые управляющие организации.
Как рассказали в администрации Мотовилихинского района, за ненормативное содержание контейнерных площадок за 2020 год выписано 250 протоколов, наказание вынесено по 95 протоколам на сумму 1 млн 634 тысячи рублей. Кроме того, специалисты администрации района вынесли 155 устных замечаний. В начале 2021 года в Мотовилихинском районе уже выписано 32 протокола, по 12 протоколам выписаны штрафы на сумму 97,5 тысяч рублей, по остальным протоколам принято решение вынести 20 устных замечаний.
В ходе объезда на прошлой неделе специалисты районной администрации также отметили адреса, где качественно проводится уборка территорий у контейнерных площадок. Так, инспекторы остались довольны содержанием площадок по адресам: улица Аркадия Гайдара, 8, улица Тургенева, 29, улица Уральская, 57, улица Дружбы, 7, улица Студенческая, 28 и другим.
Нарушение Правил благоустройства было зафиксировано на улице Звонарева, 45, где не произведена уборка места накопления отходов. Также обнаружено складирование мусора около подъездов многоквартирных домов по улицам Старцева, 11, 15/2, 15/3, 17а, 21, Звонарева, 5, Юрша, 23, 25, 64.
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