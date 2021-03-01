Студента из Марокко будут судить в Перми за сбыт наркотиков

Следователи из отдела полиции Мотовилихинского района г. Перми завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего уроженца Марокко. Сотрудники наркоконтроля задержали его с поличным за сбыт мефедрона летом прошлого года. Спецоперация прошла в центре Перми. В руки оперативников молодой человек попал сразу после того, как получил от покупателя 12 тысяч рублей за 4 грамма запрещенного вещества. В 2018 году молодой человек прибыл в столицу Прикамья из Северной Африки для обучения в фармацевтической академии. Подозреваемый занимался бодибилдингом, выступал на региональных и всероссийских чемпионатах. Однако спустя время спорт потеснили наркотики. Студент начал употреблять и продавать запрещенные вещества.

"Известно, что клиентами дилера были и его соотечественники. К двоим из них полицейские нагрянули с обыском. Студенты проживали в арендованной квартире на улице Макаренко. Оперативники нашли в съёмном жилье остатки гашиша и приспособление, с помощью которого иностранцы употребляли наркотики. После освидетельствования на студентов составили административные протоколы за немедицинское потребление запрещенных веществ по части 2 статьи 6.9 КоАП РФ. По решению мирового суда им назначили штраф и выдворение за пределы Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

23-летнему уроженцу Северной Африки предъявлено обвинение по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. На днях дело направлено в суд для рассмотрения. Молодой человек находится под стражей.