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Полиция устанавливает личность мужчины, совершившего серию краж из магазинов
Полиция Индустриального района Перми устанавливает личность мужчины, подозреваемого в серии краж из магазинов.
На вид злоумышленнику около 40 лет. Он был одет в черный пуховик с капюшоном, черную шапку, темные спортивные штаны, на ногах кроссовки черного цвета.
Всех, кто знает личность этого человека, его местонахождение, правоохранители просят позвонить по телефону: 8999-3635-485 (отдел Уголовного розыска Индустриального района Перми).
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