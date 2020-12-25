В Прикамье задержали группу, причастную к сбыту пятитысячных фальшивок. В полицию поступила информация о том, что жители Прикамья сбывают поддельные пятитысячные купюры в центре краевой столицы. Стражи порядка задержали четырех участников группы. Подозреваемыми оказались трое жителей Чусового и один житель Лысьвы.

"Известно, что около месяца назад 31-летний чусовлянин приобрел партию фальшивых купюр и предложил знакомым сбывать их на территории Прикамья. Мужчины ходили по торговым точкам, где отсутствовали детекторы поддельных денег и делали недорогие покупки, расплачиваясь фальшивками. Полученную сдачу, уже подлинными купюрами, забирали себе. На данный момент полицейским известно о ряде подобных фактов на территории Перми, Чусового и Лысьвы. Возбуждены 6 уголовных дел по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Двоих фигурантов заключили под стражу. Расследование продолжается", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. В полиции отмечают, что подобные преступления становятся возможными из-за несоблюдения сотрудниками торговых точек мер предосторожности. Зачастую в магазинах отсутствуют детекторы, а продавцы визуально не могут определить подлинность денежных знаков. Практика показывает, что большинство изъятых пятитысячных фальшивок имеют серии: ХБ (первые цифры 67), БТ (первые цифры 26), СЛ (первые цифры 35). Полицейские рекомендуют обращать на эти детали особое внимание!

Если Вам попалась фальшивая купюра, не пытайтесь ее сбыть и обратитесь в полицию! За изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность по статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации.