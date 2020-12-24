На Западном обходе столкнулись несколько фур
На Западном обходе Перми произошло массовое ДТП. Фото и видео с места аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях. ДТП произошло сегодня днем у поворота с Шоссе Космонавтов на Красавинский мост. В аварии пострадали сразу несколько фур и как минимум один легковой автомобиль. Обстоятельства ДТП уточняются. На участке аварии возможно затрудненное движение.
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