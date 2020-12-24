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На главную - События и факты

← В Перми спасли человека из-под обрушившейся кровли гаража

На Западном обходе столкнулись несколько фур

На Западном обходе Перми произошло массовое ДТП. Фото и видео с места аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях. ДТП произошло сегодня днем у поворота с Шоссе Космонавтов на Красавинский мост. В аварии пострадали сразу несколько фур и как минимум один легковой автомобиль. Обстоятельства ДТП уточняются. На участке аварии возможно затрудненное движение.

Метки: Происшествия

Опубликовано: 24.12.2020 в 15:45 в рубрике - События и факты

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В Перми спасли человека из-под обрушившейся кровли гаража

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← В Перми спасли человека из-под обрушившейся кровли гаража

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