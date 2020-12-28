На ул. Соликамской произошло ДТП с участием рейсового автобуса
Сегодня утром серьезный транспортный затор образовался на ул. Соликамской из-за произошедшего здесь ДТП с участием рейсового автобуса. Как сообщается, водитель пикапа выехал на встречную полосу движения, спровоцировав столкновение. Предполагаемого виновника аварии пришлось госпитализировать. Травмы получил и водитель автобуса. К счастью, пассажиров в салоне автобуса не было.
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