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В Перми спасли человека из-под обрушившейся кровли гаража
Сегодня днем в Центр управления в кризисных ситуациях Пермского края поступило сообщение о происшествии в капитальном гараже, расположенном по ул. Экскаваторная в городе Пермь. В результате обрушились перегородки и плиты перекрытия кровли трех гаражей. При проведении аварийных работ, силами пожарно-спасательных подразделений спасён человек. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, всего привлекались 19 человек личного состава и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России – 10 человек личного состава и 3 единицы техники.
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