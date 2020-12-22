Подведены итоги конкурса «Спортивная элита Прикамья»
В Перми состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Спортивная элита Прикамья». Победу в главной номинации «Спортивная звезда» отдали призёрам Чемпионата мира среди юниоров Аполлинарии Панфиловой и Дмитрию Рылову. «Спортивная элита Прикамья» - главный региональный конкурс в области физкультуры и спорта. 24-я церемония чествования спортсменов проходит в довольно камерном, но торжественном формате - зале заседания правительства Пермского края.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Пермский край гордится вашими достижениями. Сегодня мы много делаем для развития спорта. Обновляем инфраструктуру, готовим кадры, создаём возможности для активной жизни каждого человека".
Победу в главной номинации - «Спортивная звезда» - отдали Екатерине Катниковой. Впервые, в истории женского санного спорта, завоевавшей золото для России.
Екатерина Катникова, двукратная чемпионка мира по санному спорту: "Мы сейчас находимся на этапе Кубка мира в Германии, поэтому я не могу присутствовать на награждении". В очередной раз, недостижимо высоко для соперников подняли планку прикамские паралимпийцы.
Надежда Вненковская, двукратный победитель Первенства России по армрестлингу: "Заняла первое место среди юниоров и выполнила норматив мастера спорта".
Не единожды аплодисменты на церемонии звучали в адрес баскетболистов. «Парму» посчитали лучшей среди игровых клубов, оценили тренерский труд Казиса Максвитиса, отвечать за команду назначили Николая Жмако.
Николай Жмако, игрок баскетбольного клуба «Парма»: "Очень приятно было в этом году, наконец-то, победить ЦСКА, на их же паркете".
Самым спортивным признали Краснокамский муниципальный округ, самой результативной федерацией - фигурного катания на коньках.
Дмитрий Шубодёров, президент федерации фигурного катания на коньках: "Хочется выделить наших спортсменов, они стали самые лучшие в мире среди юниоров". Структура конкурса прозрачна - на соискание премии кандидатов выдвигают спортивные федерации. Затем на сайте краевого Минспорта своё одобрение голосом высказывают интернет-пользователи.
Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Знак «Спортивная элита Прикамья» - очень ценится среди спортсменов, среди тренеров, и вы не представляете, какие жаркие баталии были у нас, как во время голосования на сайте, так и когда заседала конкурсная комиссия".
Привычнее видеть этих подтянутых и настроенных только на победу людей в тренировочной форме. Сегодня они в парадных парах. Всего в этом году лучших определили в 14 номинациях.
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