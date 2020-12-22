В Ленинском и Индустриальном районах Перми откроются новогодние ярмарки
С 24 декабря откроются новогодние ярмарки в Ленинском и Индустриальном районах Перми по адресам: улица Борчанинова, 13 (Ленинский район) и шоссе Космонавтов, 114 (Индустриальный район). Время работы ярмарок: с 12:00 до 20:00. На ярмарках будут представлены мясные деликатесы, товары ручной работы, молочная продукция, кондитерские изделия, новогодние сувениры и многое другое.
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