В Цирке упала слониха
В пермском Цирке упала слониха, об этом пишет "Комсомольская правда". Положение «на боку» очень опасно для многотонного животного. Своим весом он может раздавить внутренние органы.
Каждый день слонихи Магда и Дженни репетируют программу, повторяют трюки. Накануне что-то пошло не так, и одну из слоних обнаружили лежащей на полу в цирковом слоновнике. На месте работала бригада спасателей. Сначала к цирку подогнали кран, через открытое окно просунули стрелу. А затем подняли животное и поставили на ноги.
Напомним, именно от падения на бок в свое время скончался знаменитый слон пермского зоопарка Джонни.
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