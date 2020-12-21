В Цирке упала слониха

В пермском Цирке упала слониха, об этом пишет "Комсомольская правда". Положение «на боку» очень опасно для многотонного животного. Своим весом он может раздавить внутренние органы.

Каждый день слонихи Магда и Дженни репетируют программу, повторяют трюки. Накануне что-то пошло не так, и одну из слоних обнаружили лежащей на полу в цирковом слоновнике. На месте работала бригада спасателей. Сначала к цирку подогнали кран, через открытое окно просунули стрелу. А затем подняли животное и поставили на ноги.

Напомним, именно от падения на бок в свое время скончался знаменитый слон пермского зоопарка Джонни.