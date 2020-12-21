Выдавали себя за медработниц. В Прикамье «гастролерши» из Рязанской области обокрали пенсионерку

В Пермском крае сотрудники полиции задержали трех жительниц Рязанской области в возрасте от 33 до 56 лет, причастных к совершению квартирной кражи.

Преступление произошло 15 декабря текущего года в Кунгуре. 77-летняя потерпевшая ждала прихода терапевта и ошибочно приняла злоумышленниц, которые позвонили ей в домофон, за медицинских работников. По предварительной информации, оказавшись в квартире, две подозреваемые отвлекали старушку, а в это время их подельница похитила деньги в сумме 650 тысяч рублей и ювелирные изделия. С похищенным имуществом злоумышленницы скрылись.

Сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемые сразу после преступления прибыли на машине в Пермь. Информацию об этом незамедлительно передали краевым коллегам, в кратчайшие сроки злоумышленницы были задержаны. В ходе обыска автомобиля сыщики обнаружили часть похищенных средств (около 606 тысяч рублей) и украшений.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемые арестованы. Оперативники проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений. Всех потерпевших просят позвонить по телефону 249-92-84.