Определен подрядчик на модернизацию системы водоснабжения в Лысьве
Подрядная организация ООО «Вертикаль» до конца года приступит к работам по модернизации системы водоснабжения Лысьвы. До конца 2021 года будет выполнена реконструкция старой насосной станции Каменноложского водозабора и построен магистральный водопровод протяженностью 6 км, часть которого будет проложена по дну городского пруда. Весь комплекс мер позволят обеспечить качественной водой около 8 тысяч жителей левобережной части Лысьва.
Реализация проекта стала возможной благодаря приоритетному проекту «Чистая вода» (национального проекта «Экология», инициированный президентом России Владимиром Путиным). На эти цели из федерального, регионального и местного бюджетов выделено 187 млн рублей.
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