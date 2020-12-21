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На главную - События и факты

← Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»

Определен подрядчик на модернизацию системы водоснабжения в Лысьве

Подрядная организация ООО «Вертикаль» до конца года приступит к работам по модернизации системы водоснабжения Лысьвы. До конца 2021 года будет выполнена реконструкция старой насосной станции Каменноложского водозабора и построен магистральный водопровод протяженностью 6 км, часть которого будет проложена по дну городского пруда. Весь комплекс мер позволят обеспечить качественной водой около 8 тысяч жителей левобережной части Лысьва.
Реализация проекта стала возможной благодаря приоритетному проекту «Чистая вода» (национального проекта «Экология», инициированный президентом России Владимиром Путиным). На эти цели из федерального, регионального и местного бюджетов выделено 187 млн рублей.

Метки: Экономика, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 21.12.2020 в 10:05 в рубрике - События и факты

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