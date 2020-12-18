Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»

В пермском центре «Мой бизнес» подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Всего от нашего региона заявились 56 проектов. Победителей определили в 9 номинациях, лучшим вручили гранты. Подведение итогов и награждение победителей федерального этапа конкурса запланировано на февраль 2021 года. Конкурс прошел в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Яна Никитина, руководитель центра инноваций в социальной сфере центра «Мой бизнес»: "Пермский край рад помочь предпринимателям, которые ведут свой бизнес от сердца, которые стараются снизить напряженность в обществе и ищут инновационные пути решения существующих социальных проблем. В центре "Мой бизнес" поддержка социальных предпринимателей ведётся круглый год, и любой желающий вести социальных бизнес может обратиться в Центр инноваций в социальной сфере Пермского фонда развития предпринимательства за консультационной поддержкой".