Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»
В пермском центре «Мой бизнес» подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Всего от нашего региона заявились 56 проектов. Победителей определили в 9 номинациях, лучшим вручили гранты. Подведение итогов и награждение победителей федерального этапа конкурса запланировано на февраль 2021 года. Конкурс прошел в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Яна Никитина, руководитель центра инноваций в социальной сфере центра «Мой бизнес»: "Пермский край рад помочь предпринимателям, которые ведут свой бизнес от сердца, которые стараются снизить напряженность в обществе и ищут инновационные пути решения существующих социальных проблем. В центре "Мой бизнес" поддержка социальных предпринимателей ведётся круглый год, и любой желающий вести социальных бизнес может обратиться в Центр инноваций в социальной сфере Пермского фонда развития предпринимательства за консультационной поддержкой".
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