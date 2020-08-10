«Очень много пациентов»: в крае возобновили плановую госпитализацию взрослого населения

В Прикамье возобновляется плановая госпитализация взрослого населения. Согласно постановлению главного санитарного врача, с 10 августа должно происходить оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в стационарах. При этом должны быть организованы все меры безопасности, вестись постоянный мониторинг эпидемической ситуации. С 5 августа разрешена госпитализация детей, плановая диспансеризация и профилактические медосмотры, в том числе для спортивных сборных команд и оформления в детские дошкольные учреждения. Контроль температуры, наличие маски и перчаток во всех случаях обязательны.

Александр Буторин, главный врач ГКБ №3: "Надо сказать откровенно, мы этой госпитализации ждали, потому что плановый приём очень важен. Очень много пациентов, которые этого ждут. В частности, по нашей больнице будет открываться офтальмологическое отделение, это плановые операции. И у нас есть определённая очередь. Мы со всеми пациентами связываемся, будем их приглашать индивидуально. Лечение, которое необходимо провести, мы это, конечно же, сделаем в полном объёме. У нас также открывается дерматологическое отделение. Очень много пациентов, к нам они едут практически со всего Пермского края".