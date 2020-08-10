График реконструкции ул. Крупской сорван
Из-за реконструкции улицы Крупской в Перми с сегодняшнего дня вновь должен был изменить свой маршрут общественный транспорт. До 1 ноября автобусы № 16; 18; 24; 30; 36; 38; 68 в обоих направления должны были следовать по четной стороне. Однако транспорт продолжает ходить по старой схеме, потому что на четной стороне ул. Крупской ремонт не завершен. График сорван. Дорожные строители ссылаются на "неблагоприятную" погоду. Подробности выясняла Марина Печенова.
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