В Нытвенском районе из больницы сбежал пациент с коронавирусом
В Нытве суд вынес решение о принудительной госпитализации местного жителя, у которого ранее диагностировали коронавирус. Мужчина сбежал из больницы. В Нытвенском районе из больницы сбежал пациент с короновирусом. В отделение он поступил с острой внебольничной пневмонией, мазки на КОВИД -19 оказались положительными. Однако вместо того чтобы лечиться, мужчина просто покинул территорию больницы. В дело пришлось вмешаться прокуратуре, местный прокурор обратился в районный суд с административным иском о госпитализации пациента в принудительном порядке.В результате суд пришел к выводу, что уклонение административного ответчика от лечения подвергает опасности жизнь и здоровье других граждан, затрагивает их права, свободы и законные интересы. Пациенту предписали находиться на госпитализации для обследования или изоляции в инфекционном стационаре не менее 14 дней до двукратного отрицательного результата. Исполнительный лист был передан судебным приставам. Однако, насколько известно, решение это пока не исполнено. Найти мужчину не смогли, пациент с коронавирусом в больницу в поселок Уральский так и не вернулся. Дальнейшая судьба его неизвестна. По всей видимости, несмотря на тяжелую болезнь он долгое время продолжал находиться в обществе.
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