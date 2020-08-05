Спортивные организации возобновляют тренировочный процесс

31 спортивная организация Пермского края получила официальное разрешение на проведение тренировочного процесса. В списке, опубликованном на сайте краевого министерства физической культуры и спорта значатся, например, спортшкола олимпийского резерва по зимним видам спорта «Огонек» имени Леонарда Постникова» в Чусовом, профессиональные команды: «Звезда 2005», «Молот-Прикамье», «Парма», «Звезда Пермь», «Пермские медведи», «Урал-Грейт-Юниор», федерации конного спорта, фигурного катания, дзюдо, спортшколы Добрянки, Перми, Березников, Чайковского, «Академия игровых видов спорта Пермского края и другие.
Напомним, в соответствии с решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции спортсмены, сборные команды Пермского края и России могут возобновить тренировки на спортивных объектах. Для этого необходимо подать заявку на электронную почту, которая будет рассмотрена в течение 2 дней.
Перечень организаций обновляется и публикуется на сайтах губернатора и краевого минспорта.
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