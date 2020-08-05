Подопечным "больничных мам" собирают средства гигиены и детское питание

Акция "Выздоравливай, малыш" в офисах МФЦ Пермского края продлится до 14 сентября. Здесь собирают средства гигиены, одежду и детское питание для малышей, оставшихся без попечения родителей и попавших в больницу. В лечебных учреждениях за ними ухаживают волонтеры проекта "Больничная мама" фонда Дедморозим. Им и будут направлены все собранные вещи. 6 лет назад, когда только начинался проект «Больничные мамы», никто и не думал, что он разрастется до таких масштабов. Вот самая свежая история: только сегодня в больницу из одной семьи были доставлены 2 мальчика: 3 года 8 месяцев и 2-летняя девочка.Ольга Токарева, «больничная мама»: "Дети были доставлены без дополнительной одежды, без средств гигиены, поэтому в данный момент нам очень необходима одежда для этих детей, памперсы, влажные салфетки, жидкое мыло, также дополнительно игрушки».Задача «больничной мамы» - помогать врачам и делать все, чтобы ребенок не чувствовал себя одиноким. Елена Попова с двумя младенцами провела уже три месяца, и бытовые проблемы те же.Елена Потапова, «больничная мама»: "Этим детям нужна не только наша забота, но и ваша. Очень благодарны пермякам, которые отзываются на наши просьбы».Три года назад стартовал новый проект «Выздоравливай, малыш», когда через МФЦ начали собирать для одиноких детей в больницах все необходимое. В итоге фонде «Дедморозим» удалось сформировать целый склад вещей, которые могут потребоваться в любой момент.Инна Бабина координатор фонда «Дедморозим»: "Дети очень часто попадают в больницу экстренно. И это тот момент, когда у тебя нет времени искать, что-то покупать. Когда ты можешь прямо здесь и сейчас выбрать все что нужно, подгузники нужного размера, салфетку нужного объема и прийти на помощь как можно быстрее».Из-за пандемии традиционную акцию в этом году сместили по срокам. Но потребности остаются неизменным: подгузники, влажные салфетки, жидкое мыло, одноразовые пеленки, детские кремы, присыпки, ватные палочки и диски, а также детское питание.В каждом МФЦ есть детский уголок, пустует он редко. Учитывая то, что практически каждый родитель сталкивался с болезнью ребенка, равнодушных посетителей здесь нет.Активное участие принимают и сами сотрудники МФЦ и даже юридические организации, но чаще всего это обычные посетители. Ирина Соловьева, пресс-секретарь Пермского краевого МФЦ: "Для того чтобы принять участие в акции, можно прийти в любой филиал МФЦ, обратиться к администратору зала, администратор примет все принесенное и уже передаст на склад. Вся собранная продукция будет передана фонду "Дедморозим", а далее попадет уже к малышам».Акция «Выздоравливай, малыш» этом году продлится до 14 сентября. Есть надежда, что подопечные Ольги и Елены к этому времени все-таки окажутся дома.