← Пермский губернский оркестр выходит из режима онлайн
Подопечным "больничных мам" собирают средства гигиены и детское питание
Ольга Токарева, «больничная мама»: "Дети были доставлены без дополнительной одежды, без средств гигиены, поэтому в данный момент нам очень необходима одежда для этих детей, памперсы, влажные салфетки, жидкое мыло, также дополнительно игрушки».
Задача «больничной мамы» - помогать врачам и делать все, чтобы ребенок не чувствовал себя одиноким. Елена Попова с двумя младенцами провела уже три месяца, и бытовые проблемы те же.
Елена Потапова, «больничная мама»: "Этим детям нужна не только наша забота, но и ваша. Очень благодарны пермякам, которые отзываются на наши просьбы».
Три года назад стартовал новый проект «Выздоравливай, малыш», когда через МФЦ начали собирать для одиноких детей в больницах все необходимое. В итоге фонде «Дедморозим» удалось сформировать целый склад вещей, которые могут потребоваться в любой момент.Инна Бабина координатор фонда «Дедморозим»: "Дети очень часто попадают в больницу экстренно. И это тот момент, когда у тебя нет времени искать, что-то покупать. Когда ты можешь прямо здесь и сейчас выбрать все что нужно, подгузники нужного размера, салфетку нужного объема и прийти на помощь как можно быстрее».
Из-за пандемии традиционную акцию в этом году сместили по срокам. Но потребности остаются неизменным: подгузники, влажные салфетки, жидкое мыло, одноразовые пеленки, детские кремы, присыпки, ватные палочки и диски, а также детское питание.
В каждом МФЦ есть детский уголок, пустует он редко. Учитывая то, что практически каждый родитель сталкивался с болезнью ребенка, равнодушных посетителей здесь нет.
Активное участие принимают и сами сотрудники МФЦ и даже юридические организации, но чаще всего это обычные посетители. Ирина Соловьева, пресс-секретарь Пермского краевого МФЦ: "Для того чтобы принять участие в акции, можно прийти в любой филиал МФЦ, обратиться к администратору зала, администратор примет все принесенное и уже передаст на склад. Вся собранная продукция будет передана фонду "Дедморозим", а далее попадет уже к малышам».
Акция «Выздоравливай, малыш» этом году продлится до 14 сентября. Есть надежда, что подопечные Ольги и Елены к этому времени все-таки окажутся дома.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике События и факты:
Пермский губернский оркестр выходит из режима онлайн
В Пермском крае выявлено 68 новых случаев коронавируса
Детская реабилитация и госпитализация: в медучреждениях края снимаются некоторые ограничения
Кем быть? Пермяки выбирают профессию по звёздам
В Чернушке лже-родственник обманул пенсионеров на 212 тысяч рублей
Пермяки могут обратиться по жилищным вопросам в единый центр на Монастырской, 119
Команда Пермского филиала «Т Плюс» победила в отборочном туре международного чемпионата CASE-IN
Кровь в Кудымкаре будут принимать 2 дня
Четырем жителям Чердыни вынесен приговор за изнасилование 10-летней давности
В новую маршрутную сеть внесено более 20 корректировок
Добавить комментарий: