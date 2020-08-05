Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - События и факты

← В Пермском крае выявлено 68 новых случаев коронавируса

Подопечным "больничных мам" собирают средства гигиены и детское питание →

Пермский губернский оркестр выходит из режима онлайн

Первый живой концерт Пермского губернского оркестра состоится в ближайшую субботу 8 августа в непривычном для музыкантов и зрителей формате. Новый концертный сезон коллектив откроет на площадке автокинотеатра под открытым небом у ТРК "СпешиLove". В программе прозвучат любимые популярные, джазовые и классические произведения, песни из кинофильмов. Хореографическая группа оркестра представит свои новые танцевальные номера. Открытие площадки «Спеши в кино» в Перми состоялось в минувшие выходные при полном аншлаге. Показ нашумевшей ленты с голливудским актерским составом - «Война Токов», рассказывающей историю двух конкурирующих энергетических компаний, собрал 200 машин, 400 зрителей. Бесплатные кинопоказы зарубежных и отечественных лент, а также концертные программы будут проходить каждую пятницу, субботу и воскресенье до 12 сентября.

Опубликовано: 05.08.2020 в 12:55 в рубрике - События и факты

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике События и факты:

В Пермском крае выявлено 68 новых случаев коронавируса

Детская реабилитация и госпитализация: в медучреждениях края снимаются некоторые ограничения

Кем быть? Пермяки выбирают профессию по звёздам

В Чернушке лже-родственник обманул пенсионеров на 212 тысяч рублей

Пермяки могут обратиться по жилищным вопросам в единый центр на Монастырской, 119

Команда Пермского филиала «Т Плюс» победила в отборочном туре международного чемпионата CASE-IN

Кровь в Кудымкаре будут принимать 2 дня

Четырем жителям Чердыни вынесен приговор за изнасилование 10-летней давности

В новую маршрутную сеть внесено более 20 корректировок

Как в «Чиполлино»: жители Чусового несколько лет платили за снег и дождь


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Пермском крае выявлено 68 новых случаев коронавируса

Подопечным "больничных мам" собирают средства гигиены и детское питание →

Обратите внимание

в Перми

В выходные автокинотеатр посетили около 1000 жителей Прикамья
В минувшие выходные в Камской долине начал работу автокинотеатр «Спеши в кино», где для зрителей каждую пятницу, субботу и воскресенье проходят бесплатные показы фильмов и дают представления артисты. 7, 8 и 9 августа здесь покажут ленты «Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры» и «Мэри Поппинс, до свиданья», а Пермский губернский оркестр представит свою музыкальную программу. Начало сеансов: 20:00.
03.08.2020 в 14:45

Метки: Анонс, Культура, в Перми, Кино

«Когда мне больно, я смотрю на цветы»: новая выставка в PERMM
1 августа музей современного искусства PERMM открыл свои двери персональной выставкой московской художницы Венеры Казаровой «Когда мне больно, я смотрю на цветы». Синоним выставки — красота.
03.08.2020 в 13:15

Метки: Культура, в Перми

В Перми изменилась система пополнения транспортных карт
Сегодня в Перми меняется система пополнения транспортных карт, которыми многие оплачивают проезд в общественном транспорте. Отныне невозможно будет пополнить счет наличными средствами.
03.08.2020 в 11:40

Метки: Официально, в Перми, Общество, Деньги

В Перми пройдет фестиваль бодипозитива
1 августа в Перми пройдет фестиваль бодипозитива. В нем примут участие модели Plus Size, для зрителей обещают мастер-классы, показы коллекций одежды, танцевальный флешмоб. Мероприятие стартует на набережной у арт-объекта «Счастье не за горами» в 13:00. Организаторы фестиваля призывают ценить и принимать собственное тело таким, какое оно есть.
30.07.2020 в 17:24

Метки: в Перми, В мире, Культура

Уличным артистам предлагают выступить на пермской набережной
Городское «Агентство социокультурных проектов» разработало положение, регламентирующее выступления уличных артистов на территории набережной Камы, не связанные с проведением массовых мероприятий. В соответствии с положением, уличным артистам необходимо направить заявку в адрес «Агентства социокультурных проектов» города Перми. В заявке указывается имя артиста или название коллектива, а также состав его участников, желаемое место выступления, необходимость использования электроэнергии, время выступления, также направляются промо-материалы. Состав творческого коллектива не должен превышать 10 человек. Выступление проходит только в согласованном месте.
30.07.2020 в 17:06

Метки: Общество, Культура, в Перми

В России

Пермский международный марафон переносить не планируют
Пермский международный марафон планируется провести в назначенные даты — 5–6 сентября. Об этом изданию
29.07.2020 в 18:13

Метки: Спорт, В России, В мире

"Столько комаров я ещё не видел!": велопутешественник рассказал о поездке к Белому морю
В Кудымкар после долгого, в две тысячи километров, пути к Белому морю и обратно вернулся путешественник Олег Тупицын. Трудности подстерегали не только в пути, но и на отдыхе. Из-за огромного количества комаров нужно было успеть установить палатку в течение двух минут. Еду приходилось готовить в закрытой палатке на газовой горелке. Вещей путешественник брал по минимуму, обязательно аптечка и ремкомплект. Каждый день велосипедист проезжал от 170 до 200 километров. В следующем году Олег планирует колесить по Европе. Конечный пункт – Берлин. Но для путешествия, кроме визы, нужно накопить денег. Разрешение не получить, если на счету не будет минимум ста евро – на один день пребывания за границей.
29.07.2020 в 12:54

Пермяк, пробежавший 100 км по квартире, выиграл марафон в Суздале
Великолепный результат продемонстрировал пермяк Константин Иванов на ультрамарафоне под Суздалем. Спортсмен пробежал 107 км по пересеченной местности за 8 часов 53 минуты, установив новый рекорд главной трассы. За первое место он получил автомобиль LADA XRAY. Весной во время режима самоизоляции спортсмен пробежал по квартире 100 километров без остановки.
23.07.2020 в 13:10

Метки: Спорт, В России

Вынесен приговор интернет-мошеннику из Самары, обманувшему шестерых пермяков
В Лысьве суд вынес приговор в отношении 24-летнего жителя Самары. Он признан виновным в совершении серии краж с банковского счета. Потерпевшие лишались денежных средств, принимая участие в акции, якобы организованной банком. Условия ее были просты: необходимо заполнить анкету, для того, чтобы на счет поступили бонусы в виде денежных средств. Жертвы мошенника указывали в анкете реквизиты своих банковских карт. Через некоторое время с их счетов списывались деньги. Молодым человеком похищены денежные средства на общую сумму порядка 50 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей.
23.07.2020 в 11:25

Метки: Преступления, Интернет, в Перми, В России

С 15 июля в России отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну
С 15 июля в России отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. Теперь иностранным гражданам необходим документ на русском или английском языках с отрицательным тестом на коронавирус, анализ должен быть взят не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Россияне смогут показать результаты теста на коронавирус или сдать его уже дома. Если у прибывающих в страну нет такого теста, для его прохождения дается три дня.
14.07.2020 в 17:03

Метки: В России, В мире, Здоровье, Экономика

Лента новостей RSS каналы

Спортивные организации возобновляют тренировочный процессСпортивные организации возобновляют тренировочный процесс

Подопечным "больничных мам" собирают средства гигиены и детское питаниеПодопечным "больничных мам" собирают средства гигиены и детское питание

Пермский губернский оркестр выходит из режима онлайнПермский губернский оркестр выходит из режима онлайн

В Пермском крае выявлено 68 новых случаев коронавирусаВ Пермском крае выявлено 68 новых случаев коронавируса

Детская реабилитация и госпитализация: в медучреждениях края снимаются некоторые ограниченияДетская реабилитация и госпитализация: в медучреждениях края снимаются некоторые ограничения

Кем быть? Пермяки выбирают профессию по звёздамКем быть? Пермяки выбирают профессию по звёздам

В Чернушке лже-родственник обманул пенсионеров на 212 тысяч рублейВ Чернушке лже-родственник обманул пенсионеров на 212 тысяч рублей

"Помутнение произошло": в Перми взят под стражу мужчина, подозреваемый в убийстве"Помутнение произошло": в Перми взят под стражу мужчина, подозреваемый в убийстве

В пермских университетах увеличилось число бюджетных местВ пермских университетах увеличилось число бюджетных мест

Знаменитый зеленый дом у Цирка сохранят для потомковЗнаменитый зеленый дом у Цирка сохранят для потомков

В связи с пропажей 17-летнего Евгения Янковского возбуждено уголовное делоВ связи с пропажей 17-летнего Евгения Янковского возбуждено уголовное дело

Выборы губернатора: в Прикамье стартует агитационная кампанияВыборы губернатора: в Прикамье стартует агитационная кампания

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.08.2020«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.08.2020

Пермяки могут обратиться по жилищным вопросам в единый центр на Монастырской, 119Пермяки могут обратиться по жилищным вопросам в единый центр на Монастырской, 119

Команда Пермского филиала «Т Плюс» победила в отборочном туре международного чемпионата CASE-INКоманда Пермского филиала «Т Плюс» победила в отборочном туре международного чемпионата CASE-IN

Кровь в Кудымкаре будут принимать 2 дняКровь в Кудымкаре будут принимать 2 дня

В Перми на Компросе снова ограничат движение транспорта по ночамВ Перми на Компросе снова ограничат движение транспорта по ночам

В Пермском крае изменились цены на природный газ для населенияВ Пермском крае изменились цены на природный газ для населения

К 300-летию в Перми благоустроят долины малых рекК 300-летию в Перми благоустроят долины малых рек

Еще четыре филиала Пермского краеведческого музея возобновили работуЕще четыре филиала Пермского краеведческого музея возобновили работу

На набережной подростки помогли собаке выбраться из водыНа набережной подростки помогли собаке выбраться из воды

Крайизбирком зарегистрировал четырех кандидатов в губернаторы Пермского краяКрайизбирком зарегистрировал четырех кандидатов в губернаторы Пермского края

С начала пандемии в Прикамье выявлено свыше 6,1 тыс. инфицированных COVID-19 С начала пандемии в Прикамье выявлено свыше 6,1 тыс. инфицированных COVID-19

В Перми ищут 17-летнего подросткаВ Перми ищут 17-летнего подростка

"Машина пламенем объята": в Перми загорелся автомобиль "Машина пламенем объята": в Перми загорелся автомобиль

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную