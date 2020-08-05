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В Пермском крае выявлено 68 новых случаев коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6227. Ежесуточный прирост больных составил 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,04 (на 4 августа – 1,03).
Из 68 новых инфицированных – 25 мужчин, 41 женщина, 2 ребёнка (2 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 24 человека, 27 человек в возрасте 45-65, 15 человек старше 65 лет.
За прошедшие сутки также зафиксировано 5 летальных исходов: 3 пациента умерли от COVID-19. Также, 2 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 172 летальных исхода от COVID-19. Еще 102 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.
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