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В Чернушке лже-родственник обманул пенсионеров на 212 тысяч рублей
Установлено, что обвиняемый совместно с другими соучастниками преступления обзванивал по телефону абонентов, и, услышав голос пожилого человека, представлялся его близким родственником, сообщал заведомо ложную информацию о срочно возникшей нуждаемости в деньгах в связи с болезнью или иными непредвиденными обстоятельствами.
Граждане, введённые в заблуждение, в дальнейшем передавали деньги злоумышленникам. Ущерб от преступной деятельности составил 212 тыс. руб.
Уголовное дело направлено в Чернушинский районный суд Пермского края для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
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