Кем быть? Пермяки выбирают профессию по звёздам

Куда пойти учиться – вопрос, который все еще волнует многих родителей и их детей-абитуриентов. За месяц до начала учебного года резко возрос спрос на услуги астрологов. Действительно ли в 21 веке еще кто-то определяет будущую судьбу человека по звездам?Тимерхан, астропсихолог: "Если мы берем числовой номер человека – дату, место, время рождения - мы имеем круг времени".Благодаря которому можно «прочитать» человека, рассказывает астропсихолог Тимерхан, и узнать о его склонностях, в том числе профессиональных. Все чаще за такой информацией к астрологам стали приходить родители будущих первоклассников и студентов. Это правильно, говорит специалист.Тимерхан, астропсихолог: "Таким образом мы можем добиться того, что у нас суперталантливые физики не подметали где-нибудь улицы".Это не предсказания и не мистика, подчеркивает астропсихолог, а «наука» о том, к чему ум расположен. Это по своей сути может значительно сэкономить время на поиски себя и средства родителей на различные кружки и репетиторов.Старшая дочь Оксаны Марышевой переходит в пятый класс. Время, конечно, в запасе есть, но пока что ни с вузом, ни с профессией девочка не определилась. Мама рассказывает, что было сложно определиться даже с секциями, быстро надоедали. К астрологии Оксана относится положительно, но считает, что полностью полагаться на нее не стоит.Оксана Марышева: "Я, возможно, обращусь, перед 9-11 классом, но чтобы конкретно действовать - нет". А вот учителя поделились точкой зрения категоричной. Юлия работает с детьми уже 10 лет. Девушка считает, что полагаться на звезды не стоит. Это снимает ответственность с родителей. А их задача дать направление и вырастить независимую и уверенную в себе личность, интересы которой будут учитываться всеми.Юлия Качаева, учитель английского языка: "Вверяя судьбу ребенка в руки астрологии, родитель ставит ребенка в позицию жертвы, что выбор за него сделан высшими силами".Воспитать личность и помочь ребенку с выбором будущей профессии — это обязанности школы. Но если родители несут деньги астрологам, чтобы те решили за них, куда податься их чаду — значит, что-то работает не так. Осталось понять, что именно.