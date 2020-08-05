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Кем быть? Пермяки выбирают профессию по звёздам
Благодаря которому можно «прочитать» человека, рассказывает астропсихолог Тимерхан, и узнать о его склонностях, в том числе профессиональных. Все чаще за такой информацией к астрологам стали приходить родители будущих первоклассников и студентов. Это правильно, говорит специалист.
Тимерхан, астропсихолог: "Таким образом мы можем добиться того, что у нас суперталантливые физики не подметали где-нибудь улицы".
Это не предсказания и не мистика, подчеркивает астропсихолог, а «наука» о том, к чему ум расположен. Это по своей сути может значительно сэкономить время на поиски себя и средства родителей на различные кружки и репетиторов.Старшая дочь Оксаны Марышевой переходит в пятый класс. Время, конечно, в запасе есть, но пока что ни с вузом, ни с профессией девочка не определилась. Мама рассказывает, что было сложно определиться даже с секциями, быстро надоедали. К астрологии Оксана относится положительно, но считает, что полностью полагаться на нее не стоит.
Оксана Марышева: "Я, возможно, обращусь, перед 9-11 классом, но чтобы конкретно действовать - нет". А вот учителя поделились точкой зрения категоричной. Юлия работает с детьми уже 10 лет. Девушка считает, что полагаться на звезды не стоит. Это снимает ответственность с родителей. А их задача дать направление и вырастить независимую и уверенную в себе личность, интересы которой будут учитываться всеми.
Юлия Качаева, учитель английского языка: "Вверяя судьбу ребенка в руки астрологии, родитель ставит ребенка в позицию жертвы, что выбор за него сделан высшими силами".
Воспитать личность и помочь ребенку с выбором будущей профессии — это обязанности школы. Но если родители несут деньги астрологам, чтобы те решили за них, куда податься их чаду — значит, что-то работает не так. Осталось понять, что именно.
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