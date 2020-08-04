Пермяки могут обратиться по жилищным вопросам в единый центр на Монастырской, 119
Напомним, МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» предоставляет гражданам следующие виды услуг: заключение, изменение, расторжение договоров социального найма жилых помещений, а также договоров найма помещений специализированного жилищного фонда, оплата за наем муниципальных жилых помещений.
Эти услуги предоставляются по адресу: улица Монастырская, 119. Приемные дни: понедельник-пятница, с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:48.
Необходимую информацию и консультацию можно получить по телефонам: 233-22-70; 237-27-09.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике События и факты:
Команда Пермского филиала «Т Плюс» победила в отборочном туре международного чемпионата CASE-IN
Кровь в Кудымкаре будут принимать 2 дня
Четырем жителям Чердыни вынесен приговор за изнасилование 10-летней давности
В новую маршрутную сеть внесено более 20 корректировок
Как в «Чиполлино»: жители Чусового несколько лет платили за снег и дождь
В Перми произошло ДТП с участием двух грузовиков и внедорожника
В Прикамье определили суперфиналистов конкурса социально-культурных проектов «Лукойл»
МФЦ начали принимать заявления на участие в губернаторских выборах по месту пребывания
В ДТП с участием автобуса и трамвая в Перми пострадали люди
Выборы губернатора Пермского края пройдут в три дня
Добавить комментарий: