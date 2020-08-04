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Команда Пермского филиала «Т Плюс» победила в отборочном туре международного чемпионата CASE-IN
Это особый конкурс молодежных инженерных проектов. Из-за самоизоляции все проходило в режиме онлайн. За победу боролись команды республики Коми, Свердловского и Кировского филиалов компании «Т-плюс». В итоге пермяки стали лучшими, предложив проект перестройки источника теплоснабжения, где основным топливом должен стать обычный мусор. Также проект предполагает внедрение систем хранения тепловой энергии в ЦТП и автоматизированное управление тепловыми сетями.
Все проекты, представленные на инженерном чемпионате, рассматриваются как перспективные с точки зрения дальнейших инвестиций. А часть идей, предложенных пермяками, уже начали реализовывать. Теперь нашей команде предстоит выступить в финале соревнований, где они встретятся с другими победителями региональных этапов конкурса.
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