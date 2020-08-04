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Кровь в Кудымкаре будут принимать 2 дня
Во время сдачи крови необходимо соблюдать дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты. Попасть на прием можно только по предварительной записи на официальном сайте краевой службы крови.
Выездная бригада продолжит работу в Кудымкаре в местном КДЦ и 5 августа с 12:30 до 16:00. В период самоизоляции донорами могут стать лица в возрасте до 60 лет.
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