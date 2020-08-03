Четырем жителям Чердыни вынесен приговор за изнасилование 10-летней давности. Следствием и судом установлено, что в марте 2010 года, в вечернее время, в общежитии 21-летний осужденный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил 17-летнюю знакомую рукой по лицу и изнасиловал. Он же, в марте 2010 года, в вечернее время, в квартире своих знакомых совместно с тремя другими соучастниками, которым на момент совершения преступления было 25, 22 и 17 лет, по очереди совершили изнасилования той же девушки. Кроме этого, двое осужденных совершили в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера. Преступления были выявлены и раскрыты сотрудниками Чердынского межрайонного следственного отдела в мае 2019 года.Приговором суда в зависимости от степени вины каждого осужденным назначено наказание: двоим в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, один приговорен к 11 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Один из осужденных освобожден от наказания в связи с тем, что на момент совершения преступления он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.