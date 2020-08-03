← Как в «Чиполлино»: жители Чусового несколько лет платили за снег и дождь
Четырем жителям Чердыни вынесен приговор за изнасилование 10-летней давности →
В новую маршрутную сеть внесено более 20 корректировок
На автобусных маршрутах №11, 15, 16, 33, 36, 42, 47, 68 был скорректирован ряд ранних утренних и поздних вечерних отправлений для того, чтобы пассажиры могли удобно добраться до работы и вернуться домой.
На автобусных маршрутах № 33, 44, 45, 55 и 77 добавлены дополнительные отправления, что позволило увеличить интенсивность движения транспорта.
Помимо этого, для удобства совершения пересадки было синхронизировано расписание автобусных маршрутов №68 и №88, а также №50 и №63.
На автобусном маршруте №48 организованы дополнительные рейсы до микрорайона Кислотные дачи. А на маршруте №64 на время дачного сезона курсируют специальные рейсы до Ласьвинских хуторов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике События и факты:
Как в «Чиполлино»: жители Чусового несколько лет платили за снег и дождь
В Перми произошло ДТП с участием двух грузовиков и внедорожника
В Прикамье определили суперфиналистов конкурса социально-культурных проектов «Лукойл»
МФЦ начали принимать заявления на участие в губернаторских выборах по месту пребывания
В ДТП с участием автобуса и трамвая в Перми пострадали люди
Выборы губернатора Пермского края пройдут в три дня
Современные отшельники: пермячка с сыном 16 лет живут в уральской тайге
В Пермском крае появится Центр управления регионом
Муниципальные выборы: на 134 мандата претендуют 398 кандидатов
Пермяк, избивший 15-летнюю дочь, отделался штрафом в 20 тысяч рублей
Добавить комментарий: