«Зарплатный» миллион: в Пермском крае создан новый заем для малого бизнеса
«Обращения на нашу горячую линию показали, что у бизнес-сообщества есть потребность в таком виде займа. Это дополнительная мера поддержки, которую может получить даже самый малый бизнес, как в Перми, так и в территориях края», – рассказал руководитель центра «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.
Кроме «Зарплатного», для предпринимателей, пострадавших от пандемии, действует заем «Антикризисный» – от 300 тыс. до 3 млн руб. под 3% годовых сроком на 36 месяцев с отсрочкой основного долга и процентов на 6 месяцев.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике События и факты:
На площади Дружбы завершается переустройство трамвайных путей
Ремонт в пострадавшем от взрыва газа подъезде на Чернышевского,3 должны закончить до конца июля
Почему стоит открыть расчетный счет
Чего ожидать от индексации пенсий
Прокуратура выявила нарушения в больнице «РЖД-Медицина», где была вспышка коронавируса
Юных пермяков приглашают стать соавторами книги о цирке
В Чердыни мужчина поджог дом за то, что приятель не дал ему почитать книги
Редактор ГТРК "Пермь" стал победителем регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»
В Прикамье выросла потребность в донорской крови
229 семей, пострадавших от паводка, получат финансовую поддержку
Добавить комментарий: