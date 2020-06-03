Какой насос Grundfos купить: виды и назначение
Компания Grundfos производит различные виды насосов. Изделия могут применяться как в бытовой, так и в промышленной области. Существуют модели, необходимые для забора воды из колодцев либо скважин. Есть оборудование, необходимое для откачки загрязненных вод и жидких отходов. В линейке устройств есть и агрегаты, которые предназначаются для увеличения давления в масштабных системах водоснабжения. Стоит купить насос Grundfos любой модификации на сайте компании TopSantex. Здесь представлены модели по привлекательной цене.
Разновидности и назначение продукции Grundfos
Компания Grundfos занимается изготовлением насосного оборудования и комплектующих для него. Среди всей продукции можно выделить следующие устройства:
- - Насосы для водоподготовки – используются для обустройства бытовых водоканалов, в фармацевтической и сельскохозяйственной промышленности. При их помощи можно осуществлять опреснение, фильтрование, ионизацию либо дозирование жидкости.
- - Насосы для терморегуляции – их можно применять в системах, осуществляющих отопление, охлаждение или рефрижерацию.
- - Модели для перекачки биотоплива – способны проводить биологическую очистку, первичную либо химическую обработку, фильтрацию от примесей и т.д.
- - Устройства для мойки и чистки – часто используются в автомобильной промышленности.
- - Аппараты для водозабора – востребованы для откачки жидкости из различных источников с ее последующей очисткой.
- - Агрегаты для водоснабжения – нужны для контроля за уровнем и давлением жидкости в трубах.
Разнообразные виды оборудования нашли свое применение в судоходстве и судостроении, пищевой, автомобильной и других видах промышленности. При помощи насосов обустраивают домашние и коммерческие системы водоснабжения и канализации. Модели необходимы для пожаротушения, горнодобывающей и сельскохозяйственной сферы. Популярностью пользуются следующие виды оборудования:
- - дренажные системы;
- - циркуляционные модели;
- - скважинные агрегаты;
- - автоматизированные насосные станции.
Все вышеперечисленные изделия могут подразделяться на колодезные, консольные, центробежные, дозировочные, самовсасывающие и т.д. Все оборудование отличается высокими техническими характеристиками, надежностью, практичностью и продолжительным сроком службы. Перед покупкой необходимо ориентироваться на параметры конкретного устройства.
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