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На площади Дружбы завершается переустройство трамвайных путей
Одновременно порядная организация ЗАО «Микма» ведет работы на самой площади Дружбы. Основной объем работ по переустройству трамвайных путей выполнен – трамвайные пути выставлены в отметки, на этой неделе подрядчик приступит к алюминотермитной сварке стыков рельс. Также завершены работы по устройству дополнительных слоев основания дорожной одежды на участке, где проезжая часть расширена для остановки автобусов. На участке установлен гранитный борт. Сейчас подрядчик приступил к обустройству островков безопасности, работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия уже выполнены.
Напомним, что в связи с выполнением работ движение здесь изменено: до 27 июля ограничено движение автомобильного транспорта по четной стороне улицы Крупской на ремонтируемом участке. Затем с 28 июля по 25 октября будет ограничено движение автомобильного транспорта по нечетной стороне улицы. Движение трамвая №7 на участке прекращено.
В рамках капитального ремонта улицы Крупской и площади Дружбы будет выполнено переустройство сетей водопровода и канализации, строительство ливневой канализации, трамвайных путей и контактной сети, наружного освещения, дорожной одежды, а также благоустройство территории – переустройство тротуаров, строительство велодорожки, восстановление газонов.
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