Ремонт в пострадавшем от взрыва газа подъезде на Чернышевского,3 должны закончить до конца июля

В подъезде дома по улице Чернышевского, 3 завершен монтаж перекрытий над наиболее пострадавшей квартирой. Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми, на сегодняшний день работы на несущих конструкциях закончены. Проведен монтаж плит перекрытий и усиление лестничных маршей над и под наиболее пострадавшей квартирой, где произошел инцидент. Кроме того, проведены отделочные работы в некоторых квартирах. Теперь подрядчику предстоит восстановить разрушенные перегородки в наиболее пострадавших квартирах, электропроводку и коммуникации. После этого жители, чьи квартиры пострадали в меньшей степени, смогут вернуться домой. Работы по отделке других квартир продолжатся. После происшествия управление жилищных отношений администрации Перми предоставило трем семьям жилье в пункте временного пребывания на улице Народовольческой, 42. Все работы планируется завершить до конца июля 2020 года.Напомним, ЧП произошло днем 20 марта. В результате взрыва в квартире на третьем этаже 5-этажного дома по адресу ул. Чернышевского, 3 скончалась хозяйка квартиры. Позже, в больнице скончался предполагаемый виновник происшествия - мужчина, который приходился родственником погибшей. Специалисты газораспределительной компании по результатам обследования квартиры пришли к выводу, что газовое оборудование в ней было испорчено преднамеренно, что могло привести к взрыву.