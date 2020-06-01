Почему стоит открыть расчетный счет

Расчетный счет открывается юридическими лицами для ведения экономической деятельности, предполагающей поступление и списание средств. Чтобы финансовые потоки не смешивались, запрещено использовать личные счета для взаиморасчетов с контрагентами, поэтому юридическим лицам стоит открыть расчетный счет, который будет отражать движение средств, связанных исключительно с деятельностью именно этого юридического лица.

По законодательству Российской Федерации, ООО не имеет права работать, если не открыт расчетный счет, к ИП эти ограничения не относятся. Но при этом открыть расчетный счет все-таки стоит, потому что это дает несколько очень весомых преимуществ. Просто для ООО - это обязанность, а для ИП - право.

Расчетный счет юридического лица отличается от банковского счета физического лица назначением платежей, счету организации присваивается индивидуальный номер учетной записи, это важная часть реквизитов.

Расчетный счет вызывает доверие у контрагентов и позволяет принимать безналичные платежи, переводить деньги в пользу других организаций, осуществлять государственные обязательные платежи, а также расходовать средства на текущие нужды компании - аренду, коммунальные услуги, материалы и так далее.

Расчетный счет позволяет:

- хранить на нем выручку;

- принимать безналичные платежи от контрагентов, использовать, в том числе эквайринг;

- оплачивать любые расходы бизнеса - сырье и материалы, услуги сторонних организаций, аренду помещений и техники;

- выплачивать заработную плату и совершать платежи в пользу государственных органов.

Так нужен ли расчетный счет ИП? Как вы видите, он дает множество возможностей, которые будут полезны для развития даже малого бизнеса на уровне ИП. Не все контрагенты захотят расплачиваться наличными, многим удобней безналичный расчет, чтобы даже отразить это в своей отчетности. Также очевидный бонус - эквайринг. Например, если ИП предоставляет товары или услуги населению, невозможность оплаты картой для многих станет аргументом, чтобы пойти в другое место, ведь сейчас многие отказываются от налички и рассчитываются почти всегда картой. С помощью расчетного счета можно четче отслеживать движение финансов, разграничить их с собственными средствами владельца бизнеса. К тому же имея расчетный счет в банке, проще получить кредит именно в этой кредитно-финансовой организации, потому что фактически банк понимает уровень оборота и понимает, что у вас есть средства, чтобы гасить кредит и развивать бизнес.