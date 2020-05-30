Чего ожидать от индексации пенсий

В 2020 году по всей Российской Федерации будет проведена индексация пенсий. С ее последствиями столкнутся все пенсионеры: кому-то проиндексируют выплаты раньше, а кому-то – позже. Порядок этого процесса устанавливается действующими законодательными нормами.

Какой минимальный размер пенсии установлен

На данный момент все выплаты, которые получают пенсионеры в России, превышают размер минимального прожиточного минимума. В том случае, если пенсия, которая установлена для человека, меньше этой суммы, он в обязательном порядке получает доплату. Она компенсирует эту разницу. Минимальная пенсия устанавливается отдельно для каждого региона.

Есть один нюанс: если раньше, когда происходила индексация и увеличивался размер пенсии, сумма доплаты уменьшалась, то теперь такого нет. Если пенсия увеличится, то доплата останется неизменной. Таким образом, даже те пенсионеры, которые получают минимальные суммы, смогут заметить повышение.

По какому принципу будет происходить индексация

Все неработающие пенсионеры в 2020 году смогут претендовать на увеличение выплаты, пусть даже и в небольшом объеме. В первую очередь получат повышение те граждане, у которых оформлена страховая пенсия. Те, кто получает военную выплату, будут претендовать на рост пенсий в последнюю очередь.

Установлены следующие проценты индексации:

- для получателей страховых выплат – 6,6%. К этой категории относятся все, кто получает пенсию по возрасту и не работает (индексация прошла в самом начале 2020);

- для получателей государственных пенсий – 6,1% (индексация состоялась в начале апреля 2020);

- для получателей военных выплат – 3% (данное повышение произойдет в середине осени 2020);

- для получателей ежемесячной денежной выплаты, которые отказались от льгот в натуральном виде – 3% (повышение состоялось в феврале 2020).

Важный момент: индексация касается исключительно тех граждан, которые уже не работают. Пенсионерам, которые продолжают работать, надбавка не положена. Единственное, что может повлиять на их финансовое положение в 2020 году – перерасчет по стажу. Он пройдет в августе. Подобная мера является ежегодной.

Говорить о том, что повышение пенсионных выплат приведет к улучшению жизни людей, достаточно сложно. Индексация проводится в первую очередь с целью перекрыть инфляцию. Такое повышение минимально влияет на уровень благосостояния граждан. В большинстве случаев пенсия увеличится не более чем на 1000 рублей. Такой суммы недостаточно, чтобы полноценно покрыть все потребности человека, поэтому большинство пенсионеров живет достаточно бедно. Скорее всего, эта тенденция сохранится и в 2020 году, несмотря на все повышения и существующие доплаты.