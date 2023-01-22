Самолет Пермь—Гоа, экстренно посаженный в Узбекистане, приземлился в аэропорту Даболим
Напомним, самолёт, выполняющий рейс AZV2463 Пермь—Гоа, вылетел из Перми вечером 20 января. Через несколько часов он совершил вынужденную посадку в аэропорту Термез в Узбекистане из-за анонимного электронного письма о заложенной на борту бомбе.
После досмотра в Термезе взрывоопасных веществ на борту не обнаружили. Однако продолжить рейс туристы смогли только спустя полсуток.
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