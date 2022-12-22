Открылся новый мост через Чусовую

Сегодня состоялось открытие нового моста через реку Чусовая протяженностью 1,5 км. По нему запущено двухполосное движение всех видов транспорта: общественного, грузового и личного. Расчетная скорость составляет 100 км/час, а на подходах к нему – 120 км/ч. Этот объект – «близнец» существующего здесь старого моста, построенного 26 лет назад. Они располагаются параллельно на расстоянии 18-ти метров (между опорами мостов) друг от друга.

Глава Прикамья отметил, что новый мост – это историческое событие в масштабах региона и всей страны. Благодаря ему на этом участке важнейшей для края дороги в два раза увеличится пропускная способность, а также повысится транспортная доступность северных территорий Прикамья.

«Чусовской мост – часть магистрального коридора, проходящего через Москву, Казань, Ханты-Мансийск, Сургут и Томск. Уверен, его ввод создаст новые возможности для развития региональной экономики, привлечения инвестиций и увеличения грузоперевозок. Кроме того, новый мост – достойный подарок землякам в преддверии Нового года», – сказал Дмитрий Махонин.

Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков подчеркнул, что Чусовской мост – один из самых уникальных и крупных в стране дорожных объектов. Он также входит в число пяти дорожных проектов, которые реализуются в России в формате государственно-частного партнерства. Кроме того, объект возводился с привлечением средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Помимо нового моста в рамках проекта также построены три транспортные развязки. По двум из них движение уже открыто – на пересечении с ул. Цимлянской и с ул. Корсуньской. Сегодня запускается еще одна развязка вблизи железнодорожной станции Пальники. Кроме того, продолжается реконструкция развязок и подходов к новому мосту. Их планируется сдать к июлю 2023 года.

Существующий мост после открытия нового закроется на реконструкцию – она по планам продлится до марта 2024 года. После этого для движения будет доступно четыре полосы.