Всероссийская акция «Ёлка желаний» продолжается

В преддверии Нового года продолжается всероссийская акция «Елка желаний». Сегодня в роли волшебника выступил главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников. 14-летний Илья Трушников попросил в качестве подарка новый велосипед. И он его получил прямо в общественной приемной президента России в Пермском крае. Анкету на сайте акции Илья заполнял вместе с мамой. И как они оба признаются, в то, что подарок действительно придет, поначалу не очень верили.

Василиса Овсиенко, мама Ильи Трушникова: "Велосипед выбирали вместе. Я спрашивала у него, что ты желаешь. Так как мы любим путешествовать, у брата велосипед есть, чтобы вместе кататься. И мы написали".

Акция «Елка желаний» в России проходит с 2018 года. За это время исполнено уже более 60 тысяч желаний детей и пожилых граждан. Вот и полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в благотворительной акции и исполнил мечту Ивана Фадина из Набережных Челнов. Мальчик увлекается техникой и попросил прокатиться с командой спортсменов «КАМАЗ мастер». В итоге после небольшой экскурсии он проехал по скоростной трассе в кабине легендарного грузовика.

Сергей Половников, главный федеральный инспектор по Пермскому краю: "На Новый год каждый человек взрослый становится немножко ребенком. И вспоминая те свои ожидания праздника, ожидания подарков, которые переживались, мы их храним в сердце на протяжении всей нашей жизни. Этот прекрасный проект позволяет нам ощутить сопричастность с детскими мечтами, с детскими желаниями".