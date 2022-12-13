В Чусовом проходит третий этап Кубка России по лыжным гонкам

В Чусовом стартовал третий этап Кубка России по лыжным гонкам. Для участия в Прикамье прибыли члены олимпийской сборной страны. Под 34-м номером на дистанцию уходит лидер текущего кубкового зачёта Александр Большунов. Увидеть в деле ведущих лыжников страны — редкая удача, на базу «Металлург» в Чусовой болельщики съехались со всего Пермского края."Приехали из Кунгура. За Сашу Большунова поболеть. Одно дело по телевизору, другое дело вживую, не каждый день увидишь", - делятся эмоциями болельщики.Третий этап Кубка России традиционно именной- «На приз заслуженного мастера спорта Михаила Девятьярова», уроженца Чусового! Михаил Девятьяров, олимпийский чемпион по лыжным гонкам: "Любители лыжного спорта Пермского края увидят воочию олимпийских чемпионов. Наших уважаемых спортсменов, которые побеждали на Олимпийских играх в Китае".Соревнования проходят в 18-й раз, но такой интерес со стороны спортсменов и тренеров сборной к ним, действительно, впервые. Из-за невозможности выступать на международных турнирах сконцентрировались на внутренних.Даниил Акимов, тренер сборной России по лыжным гонкам: "Команда на 95% все здесь. А настроение -ну, хоть снег увидели!"Ещё накануне осадки обходили стороной и Прикамье. Готовили трассу «Металлурга» при помощи системы искусственного оснежения. Такая появилась в Чусовом в прошлом году в рамках программы «Пермский край - на лыжи» по улучшению материальной базы лыжно-биатлонных комплексов.Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "У нас появляется натуральный снег на лыжне, и если сейчас круг примерно три километра, то у нас есть шанс ко вторнику, к следующей гонке подготовить круг 5 километров. Это будет оптимальный формат".И более комфортный для длинных дистанций, которые в этом сезоне лучше всего складываются у пермячки Марии Истоминой. Спринт лыжница замкнула в четверке финалистов, и стала второй в раздельном старте классическим ходом.Мария Истомина, мастер спорта, призёр этапа Кубка мира: "Смотря какая сетка, какие девочки- там уже будем решать, как лучше поступить. В каждом забеге, какую тактику выбрать".По смешанному снегу в спринте лыжи быстрее всех катили Веронику Степанову и Сергея Устюгова. Впрочем, и среди «своих» прикамцам есть за кого поболеть. Успешно в нынешнем сезоне стартуют Андрей Кузнецов, Диана Антонова, Антон Шварев и Антон Безматерных.На втором этапе в Хакассии из-за морозов организаторы перенесли старт на полтора километра. Чусовой встречает гостей самой что ни на есть лыжной погодой.Пополнить галерею фотографий болельщики смогут во вторник. Женщины и мужчины побегут персьют на 10 и 15 километров. Начало в 11.00 часов.