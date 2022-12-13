В Чусовом проходит третий этап Кубка России по лыжным гонкам
"Приехали из Кунгура. За Сашу Большунова поболеть. Одно дело по телевизору, другое дело вживую, не каждый день увидишь", - делятся эмоциями болельщики.
Третий этап Кубка России традиционно именной- «На приз заслуженного мастера спорта Михаила Девятьярова», уроженца Чусового! Михаил Девятьяров, олимпийский чемпион по лыжным гонкам: "Любители лыжного спорта Пермского края увидят воочию олимпийских чемпионов. Наших уважаемых спортсменов, которые побеждали на Олимпийских играх в Китае".
Соревнования проходят в 18-й раз, но такой интерес со стороны спортсменов и тренеров сборной к ним, действительно, впервые. Из-за невозможности выступать на международных турнирах сконцентрировались на внутренних.
Даниил Акимов, тренер сборной России по лыжным гонкам: "Команда на 95% все здесь. А настроение -ну, хоть снег увидели!"
Ещё накануне осадки обходили стороной и Прикамье. Готовили трассу «Металлурга» при помощи системы искусственного оснежения. Такая появилась в Чусовом в прошлом году в рамках программы «Пермский край - на лыжи» по улучшению материальной базы лыжно-биатлонных комплексов.
Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "У нас появляется натуральный снег на лыжне, и если сейчас круг примерно три километра, то у нас есть шанс ко вторнику, к следующей гонке подготовить круг 5 километров. Это будет оптимальный формат".
И более комфортный для длинных дистанций, которые в этом сезоне лучше всего складываются у пермячки Марии Истоминой. Спринт лыжница замкнула в четверке финалистов, и стала второй в раздельном старте классическим ходом.
Мария Истомина, мастер спорта, призёр этапа Кубка мира: "Смотря какая сетка, какие девочки- там уже будем решать, как лучше поступить. В каждом забеге, какую тактику выбрать".
По смешанному снегу в спринте лыжи быстрее всех катили Веронику Степанову и Сергея Устюгова. Впрочем, и среди «своих» прикамцам есть за кого поболеть. Успешно в нынешнем сезоне стартуют Андрей Кузнецов, Диана Антонова, Антон Шварев и Антон Безматерных.
На втором этапе в Хакассии из-за морозов организаторы перенесли старт на полтора километра. Чусовой встречает гостей самой что ни на есть лыжной погодой.
Пополнить галерею фотографий болельщики смогут во вторник. Женщины и мужчины побегут персьют на 10 и 15 километров. Начало в 11.00 часов.
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