«Ласточка» маршрутом Пермь—Екатеринбург будет останавливаться на новых станциях
С 11 декабря на маршруте будут станции «ВИЗ» и станция «Шаля». Благодаря этому может увеличиться пассажиропоток на маршруте, из-за недостаточного объема которого железнодорожники планировали прекратить работу поезда между Пермью и Екатеринбургом. Время в пути между конечными остановками электропоезда увеличится на 10 минут при следовании в Екатеринбург и на 3 минуты при поездке в сторону Перми. Время отправления «Ласточки» из Перми и Екатеринбурга останется без изменений: рейсы будут начинаться в 06:46 и 17:51.
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