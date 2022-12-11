«Ласточка» маршрутом Пермь—Екатеринбург будет останавливаться на новых станциях

В пресс-службе Свердловской железной дороги сообщили, что на маршруте «Ласточки» из Перми в Екатеринбург появились две новые станции.С 11 декабря на маршруте будут станции «ВИЗ» и станция «Шаля». Благодаря этому может увеличиться пассажиропоток на маршруте, из-за недостаточного объема которого железнодорожники планировали прекратить работу поезда между Пермью и Екатеринбургом. Время в пути между конечными остановками электропоезда увеличится на 10 минут при следовании в Екатеринбург и на 3 минуты при поездке в сторону Перми. Время отправления «Ласточки» из Перми и Екатеринбурга останется без изменений: рейсы будут начинаться в 06:46 и 17:51.