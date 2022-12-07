Следующим летом в Перми пройдет Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации

Летом 2023 года в Перми состоится Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации (6+). Он пройдет с 1 по 4 июня. Мероприятие будет организовано в содружестве с Фондом поддержки военно-патриотического кино, сообщили в Минкульте Прикамья.

Фестиваль будет включать конкурсную программу и показы полнометражных фильмов в жанре детско-юношеского и семейного кино, короткого метра и анимации. При этом полноценными участниками жюри станут отобранные со всей России дети, они пройдут специальную подготовку под руководством опытных экспертов. Продюсеры, режиссеры и сценаристы обсудят актуальные инструменты поддержки кино в России, а также возможности реализации проектов на территории региона. Для гостей фестиваля профессионалы киноиндустрии подготовят мастер-классы. Юных зрителей и их родителей ждут образовательные и развлекательные программы, открытые и специальные показы лучших советских и российских фильмов.

Планируется, что площадками для проведения фестиваля станут: кинотеатр «Синема 5» в ТЦ «iMALL «Эспланада» / кинотеатр «Кристалл», частная филармония «Триумф», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского.