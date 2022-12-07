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Пермские ученые проводят испытания уникального ушного протеза
Новая пермская разработка - бионический ушной имплант, который может помочь человеку обрести слух и имитирует ушную раковину. Прием звуковых сигналов предполагается через встроенный микрофон.Павел Майоров, инженер отдела информационных технологий ПГМУ: "У нас микрофоны воспринимают звук, который окружает человека, преобразует в вибросигнал. И этот вибрационный сигнал посредством излучателя передается на кость человека, нервные окончания его воспринимают, передают в мозг и человек начинает слышать".
В импланте будет и блютуз, чтобы дистанционно настраивать режимы. Например, при нахождении в шумных местах или для разговора. Управлять «ухом» можно будет со смартфона.
Игорь Безукладников, директор инжинирингового центра информационных технологий и робототехники ПНИПУ: "Человеку производится специальная операция, в ходе которой ему вживляют импланты, на которые крепится уже протез. Существуют альтернативные решения, которые либо неудобны в носке, либо менее косметически привлекательны".
Один из немаловажных моментов - эстетическая составляющая. Вся электроника будет находиться в мочке и визуально не будет заметна.
Разработчики говорят, что такие импланты будут создавать под каждого пациента, учитывая его форму уха и размер.
Сейчас бионическое ухо проходит различные предклинические испытания. Ряд исследований проводили на базе института механики сплошных сред в рамках взаимодействия вузов и институтов Российской академии наук. В ближайшие несколько лет разработчики рассчитывают запустить имплант в серийное производство.
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