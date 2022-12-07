Пермские ученые проводят испытания уникального ушного протеза

Ученые Пермского политеха запатентовали и уже проводят предклинические испытания уникального ушного протеза, совмещенного со слуховым аппаратом. Умный прибор управляется со смартфона и выглядит вполне как настоящее ухо. "Если внутриушные аппараты посылают сигнал непосредственно в ухо, то наши аппараты, которые носят дети, работают методом вибрации и посылают сигнал прямо в мозг, минуя среднее ухо", -рассказывает мама ребенка с редкой врожденной патологией под названием микротия. Это когда по различным причинам ушная раковина не сформировались. Есть случаи, когда ухо и слух теряются вследствие травм уже во взрослом возрасте.Новая пермская разработка - бионический ушной имплант, который может помочь человеку обрести слух и имитирует ушную раковину. Прием звуковых сигналов предполагается через встроенный микрофон.Павел Майоров, инженер отдела информационных технологий ПГМУ: "У нас микрофоны воспринимают звук, который окружает человека, преобразует в вибросигнал. И этот вибрационный сигнал посредством излучателя передается на кость человека, нервные окончания его воспринимают, передают в мозг и человек начинает слышать".В импланте будет и блютуз, чтобы дистанционно настраивать режимы. Например, при нахождении в шумных местах или для разговора. Управлять «ухом» можно будет со смартфона.Игорь Безукладников, директор инжинирингового центра информационных технологий и робототехники ПНИПУ: "Человеку производится специальная операция, в ходе которой ему вживляют импланты, на которые крепится уже протез. Существуют альтернативные решения, которые либо неудобны в носке, либо менее косметически привлекательны".Один из немаловажных моментов - эстетическая составляющая. Вся электроника будет находиться в мочке и визуально не будет заметна.Разработчики говорят, что такие импланты будут создавать под каждого пациента, учитывая его форму уха и размер.Сейчас бионическое ухо проходит различные предклинические испытания. Ряд исследований проводили на базе института механики сплошных сред в рамках взаимодействия вузов и институтов Российской академии наук. В ближайшие несколько лет разработчики рассчитывают запустить имплант в серийное производство.