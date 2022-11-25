В этом году туристический поток на круизах из Перми вырос на 40%
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.11.2022
В этом году туристический поток на круизах из Перми вырос на 40%
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.11.2022
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