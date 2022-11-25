В этом году туристический поток на круизах из Перми вырос на 40%

Как сообщил Глава Перми Алексей Дёмкин, по итогам этого года туристический поток на круизах из Перми вырос по сравнению с 2021 годом на 40% и составил 28 тысяч пассажиров. Планируется, что общий турпоток по результатам этого года вырастет на 20% по сравнению с 2021 годом."Получая обратную связь от туристов и журналистов, посетивших город, можно однозначно сказать, что наши гости проводят здесь дни, полные впечатлений, получая в итоге незабываемое путешествие. Считаю, что наш культурно-познавательный, исторический, гастрономический, круизный, событийный потенциал способен сделать Пермь одним из самых динамично развивающихся городов в сфере внутреннего туризма", – написал Алексей Дёмкин в своём Telegram-канале.По итогам этого года наблюдалась 100% загруженность по всем круизным направлениям. Например, туристы могли посетить традиционные направления – Астрахань, Казань, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург Тверь, а также Ржев, Карелию, Петрозаводск, островов Кижи, Валаам и Соловки. В этом году пермский флот пополнился двумя круизными теплоходами – это четырёхпалубный «Хирург Разумовский» и трёхпалубный «Юрий Никулин». В навигацию 2023 года пермский флот пополнится еще одним теплоходом – компактным 2-палубником «Борис Полевой», вместимостью до 150 пассажиров.В юбилейный для Перми год запланировано 100 судозаходов, предполагается, что пассажиропоток достигнет рекордных показателей – 50 тысяч круизных туристов. Кроме того, в мае 2023 года в город зайдет самый современный теплоход в России «Мустай Карим», соответствующий уровню пятизвёздочного отеля.