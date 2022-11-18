Болельщики поддержат «ПАРМУ» в домашнем матче
В Перми в УДС "Молот" сегодня в 19:00 начнется матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между баскетбольными клубами «Парма-Пари» и «Пари - Нижний Новгород». Пермские болельщики так соскучились по большой игре, что уже выкупили более 6000 билетов, а это почти все имеющиеся места.
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