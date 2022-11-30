Жителям Приволжского федерального округа доступна протонная терапия
В Ульяновской области в г. Димитровград открылся Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии. Доступен он будет для всех жителей Приволжского федерального округа, в том числе Пермского края. В центре будет предоставляться бесплатное высокотехнологичное лечение в рамках госгарантий, в том числе и такая прогрессивная методика, как протонная терапия. С новыми технологиями в рамках рабочего визита в Димитровград познакомился полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. С момента открытия лечение прошли уже 52 пациента. Центр работает по принципу «замкнутого цикла» - все этапы оказания помощи от первой консультации онколога до реабилитации после лечения люди получают в одном медицинском комплексе.
Игорь Комаров, полномочный представитель Президента РФ в ПФО: "Мы видим, что большинство рисков удалось преодолеть и несмотря на достаточно серьезное падение промышленного производства, мы видим, что уже за последние месяцы ситуация выравнивается, и вот эти последствия будут минимизированы уже к концу года".
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