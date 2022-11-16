В микрорайоне Юбилейный возле школы затопило улицу

В Перми возле школы №82 в микрорайоне Юбилейный затопило улицу. По словам жителей, проблема на перекрестке ул. Запорожской и Суздальской возникает далеко не в первый раз. При этом ситуация осложняется тем, что рядом с учебным учреждением расположена конечная остановка общественного транспорта и так называемый отстойник для автобусов. Если летом с потоками воды еще как-то можно смириться, то при минусовой температуре образуется снежная каша и гололедица. Официальных комментариев со стороны городских властей пока не поступало.В начале октября администрация Свердловского района провела обследование территории, в результате которого было установлено, что ливневая канализация находится в нормативном состоянии, а подтопление проезжей части на ул. Суздальской связано с отведением с частной территории. При этом вода не является фекальной, технической, сточной, таким образом нарушения правил благоустройства отсутствуют.Впрочем, местные жители связывают проблему с тем, что на территории были ликвидированы два приемных ливневых колодца, из-за чего вода стала поступать по дороге.