В микрорайоне Юбилейный возле школы затопило улицу
В начале октября администрация Свердловского района провела обследование территории, в результате которого было установлено, что ливневая канализация находится в нормативном состоянии, а подтопление проезжей части на ул. Суздальской связано с отведением с частной территории. При этом вода не является фекальной, технической, сточной, таким образом нарушения правил благоустройства отсутствуют.
Впрочем, местные жители связывают проблему с тем, что на территории были ликвидированы два приемных ливневых колодца, из-за чего вода стала поступать по дороге.
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