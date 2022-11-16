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«Мотовилиха» отправила в войска партию «Торнадо-Г» и «Торнадо-С»
«Контрактные обязательства по отгрузке современных боевых машин «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» выполнены полностью и в установленный срок. В связи с высокой загрузкой производства на ряде участков сотрудники работают в три смены. При этом на предприятии усилена работа по созданию новых рабочих мест, повышению уровня заработной платы и техническому перевооружению. Своевременная отправка боевой техники в рамках выполнения гособоронзаказа – приоритетная задача для нашего предприятия», – сказал директор ЗАО «СКБ» Сергей Дядькин.
122-мм реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО, объектов тыла, мотопехотных подразделений противника в местах сосредоточения. Боевая машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем. 300-мм система «Торнадо-C» представляет собой глубокую модернизацию боевой машины «Смерч». Предназначена для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры.
ЗАО «Специальное конструкторское бюро» является разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин в составе реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С».
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