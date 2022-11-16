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Выполнен текущий ремонт покрытия Коммунального моста
Также напомним, что на Коммунальном мосту продолжаются работы по монтажу архитектурной подсветки. Финансирование работ осуществляется за счёт краевого бюджета. Подсветка будет проецироваться на опоры моста. Кроме того, на опорах освещения будет установлена иллюминация с использованием светодиодных конструкций. Это позволит создавать различные светодинамические сценарии.
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