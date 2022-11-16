В Перми состоится финал Всероссийского фестиваля дворового баскетбола 3х3

В Перми на площадке СК им. Сухарева состоится финал Всероссийского фестиваля дворового баскетбола 3х3 (D.V.O.R.). Соревнования пройдут 21 и 22 ноября, участие в них примут более 400 ребят в возрасте до 14 лет из порядка 30 регионов России, сообщили в Минспорта Прикамья.В финал прошли победители муниципальных, а затем региональных этапов. Пермский край представят ребята из Перми и Верещагино. Основным условием участия для команд был любительский статус, то есть отсутствие игроков, занимающихся баскетболом в спортивных школах и секциях.Как рассказали организаторы спортивного фестиваля, стритбол, или баскетбол 3х3, – это один из самых летних, демократичных и доступных форматов игры. Дворовый баскетбол направлен на то, чтобы проявить себя, стать «своим» на площадке, найти новых друзей и отлично провести летние каникулы. Событие стартовало летом 2022 года и объединило тысячи подростков по всей России.Столица Пермского края выбрана местом проведения Всероссийского финала не случайно. В регионе ведется большая работа по развитию и поддержанию традиций баскетбола. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что данный вид спорта является одним из самых массовых в регионе – им регулярно занимаются более 32 тыс. человек.Вход на Всероссийскоий фестиваль дворового баскетбола свободный. Матчи будут проходить с 10.00 до 18.00.