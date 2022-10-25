Авиарейс из Перми в Минск отменен
Напомним, что первый рейс из "Большое Савино" в Национальный аэропорт "Минск" должен был состояться завтра, 26 октября. Все билеты на него были раскуплены. На сайте авиакомпании при запросе на рейс из Перми в Минск 26 октября теперь появляется объявление, что такой рейс не найден.
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