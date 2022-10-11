25 лет потребовалось, чтобы Тамару Горкунову признали жителем блокадного Ленинграда
На то, чтобы восстановить справедливость, у семьи блокадницы ушло 25 лет. Всё это время главным аргументом для отказа было отсутствие в архивах сведений о дате эвакуации.
Вера Горкунова: "Нам сказали, что у неё был маленький возраст - 5 лет, хотя они там прожили 14 месяцев, это самое основное и тяжелое время, и не положено ей ничего".
Из Ленинграда в Молотовскую область Тамару Семёновну эвакуировали в августе 1942 года. Сын Алексей Горкунов рассказал, что маме до сих пор непросто вспоминать о тяжелейшем периоде того времени.
Алексей Горкунов: "То, что отец успел принести им буржуйку, за счет этого они выжили".
Поставить точку в этом вопросе удалось благодаря совместной работе государственных правозащитников, представителей Госархива, главного Следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу и Следственного управления по Пермскому краю.
Денис Головкин, руководитель следственного управления СК России по Пермскому краю: "По поручению председателя СК Александра Бастрыкина нашему управлению совместно с коллегами и главного управления по Санкт-Петербургу поручено было заняться этим вопросом. И сегодня с превеликой радостью мы вручили Тамаре Семёновне заслуженный знак «Жителю блокадного Ленинграда». Такие подвиги и такие дела не должны забываться, тем более из-за недостатка документов".
Всего из блокадного Ленинграда в Молотовскую область эвакуировали 78 детских интернатов, 50 детсадов и около 10 тысяч детей школьного и дошкольного возраста.
Вокзал Пермь-2 в годы Великой Отечественной войны служил эвакопунктом. По данным историков, через него прошли 1382 эшелона – почти 1 млн 416 тысяч эвакуированных, в том числе более 379 тысяч ленинградцев.
Знак «Жителю блокадного Ленинграда» для Татьяны Горкуновой – не только соответствующий статус, отсутствие которого лишал ветерана соцподдержки, в первую очередь - это семейная реликвия и сохранение памяти о подвиге советского народа.
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